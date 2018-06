WK Voetbal: Jørgensen verslaat met Denemarken het Peru van Tapia

Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen is de winnaar geworden van het WK-treffen met clubgenoot Rentato Tapia. Zijn Denemarken was met 1-0 te sterk voor Peru.

De twee Feyenoorders stonden allebei aan de aftrap van het duel in poule C. De Deense spits speelde de hele wedstrijd en de Zuid-Amerikaanse controleur werd vlak voor tijd naar de kant gehaald. De enige goal werd gemaakt door Yussuf Poulsen. Dit gebeurde in de tweede helft nadat Christian Cueva namens Peru voor de rust een penalty hoog over joeg.

Jones op de bank bij Australië

In diezelfde poule C van het WK won Frankrijk eerder op de dag met 2-1 van Australië. Bij het Australië van Bert van Marwijk is Feyenoord-keeper Brad Jones niet de eerste keuze onder de lat. Die eer gaat naar Mathew Ryan van Brighton & Hove Albion.