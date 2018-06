De Papendrechtse korfballers van PKC hebben zaterdagavond het veldkampioenschap veroverd. De ploeg van de afzwaaiend trainer Detlef Elewaut versloeg in de finale Fortuna Delft met 20-17.

Op het terrein van DVO in Bennekom was dit affiche een herhaling van de halve finale van de Korfbal League waarin PKC in het derde duel in de extra tijd onderuit ging. Ook in deze partij ging het lang gelijk op totdat PKC in de slotfase en beslissend gat sloeg.