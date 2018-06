Actie voor kunstwerk opgerolde krant op metropilaar Zuidplein

Het kunstwerk van de opgerolde krant bij metrostation Zuidplein in Rotterdam is er slecht aan toe. De fictieve voorpagina's van het inmiddels verdwenen dagblad Het Vrije Volk verdienen een facelift, vindt Hans Grootenhuijs.

Grootenhuijs werkte jaren bij Het Vrije Volk, woont op Zuid en kan het niet aanzien dat de beschilderde metrozuil steeds meer verandert in een wel heel oude krant.

Krantenkoppenkunst

Het kunstwerk werd in 1981 gemaakt door het kunstenaarscollectief Kunst en Vaarwerk. "Zij maakten kunst met een knipoog", zegt Grootenhuijs. "In de pilaar zagen ze de vorm van een opgerolde krant, en dat is wat ze ervan hebben gemaakt."

Alle krantenkoppen gaan over de haven, het Havenbedrijf financierde het werk. "Het is in mijn ogen echt een monument voor de wederopbouw", zegt Hans. "Heel veel Rotterdammers lazen in die tijd Het Vrije Volk."

Opknapbeurt

De letters in de krantenkoppen zijn inmiddels vervaagd en er zitten gaten en barsten in de pilaar. "Tussen Rijnhaven en Maashaven zijn de pilaren prachtig versierd. Dan mag deze pilaar ook wel een likkie verf hebben."

"Dit hele gebied wordt opgeknapt en gerenoveerd. Het theater, het zwembad, de bibliotheek... Ook daarin past een grondige opknapbeurt van dit kunstwerk."

Hans gaat contact leggen met de RET en de gemeente in de hoop dat zij willen helpen om de opgerolde krant er weer uit te laten zien alsof hij vanmorgen van de pers is gerold.