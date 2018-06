Nida: Wij gaan niet fuseren met Denk

De brief van Nida over Denk

Het partijbestuur van Nida heeft in een brief aan de leden gereageerd op de oproep van Denk om te fuseren. “Wij zien geen aanleiding om samenwerking met Denk te intensiveren, laat staan een fusie”, schrijft Nida-voorzitter Nurullah Gerdan in de brief die in handen is van RTV Rijnmond.

Denk-voorman en raadslid in Rotterdam Tunahan Kuzu schreef twee weken geleden dat hij vanuit de Nida-achterban de oproep kreeg om te fuseren . Daarin herkent Nida zich totaal niet: “Sinds de oproep van Denk, en ook daarvoor, zijn er geen signalen van leden met fusiewensen bij ons binnengekomen”, schrijft Gerdan.

Integendeel, meerdere leden zouden hun zorgen hebben uitgesproken over de oproep van Denk. “De leden benadrukten dat ze niet willen dat de autonomie en unieke identiteit, visie en stijl van Nida verloren gaat.”

Het bestuur van Nida ziet de open brief van Kuzu niet als uitgestoken hand. Volgens Gerdan is Denk uit op een overname van Nida. “Deze is vooral bedoeld als het passeren van het Nida-partijbestuur. Deze actie van Denk werkt dan ook allesbehalve bevorderend voor verdere intensivering van de samenwerking.”

Geen vertrouwen

Het vertrouwen van Nida in Denk is al eerder geschaad, schrijft Gerdan. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 voerden de twee partijen intensieve gesprekken over samenwerking. “Denk hield zich zowel voor als tijdens de bemiddelingsfase niet aan de gemaakte afspraken en beloften, waardoor ons vertrouwen in Denk is geschaad.”

Nida-voorman Nourdin el Ouali zei eerder dat die gesprekken stukliepen omdat Denk uit was op een overname van Nida .

Lange armen

Ook merkt voorzitter Gerdan fijntjes op dat Nida ‘niet zo gevoelig is’ voor lange armen. “Niet voor lange armen vanuit het buitenland, niet van het CIDI en ook niet vanuit de Tweede Kamer, (of het nu Jesse Klaver is of van Denk).” Daarmee verwijst Gerdan naar het Links Verbond tussen PvdA, SP, GroenLinks en Nida, dat na ingrijpen van Klaver uit elkaar viel.

Aan het slot van de brief benadrukt Gerdan dat Nida op inhoud de samenwerking zoekt met alle partijen in de Rotterdamse raad. "Zeker ook met Denk. In de politiek krijg je immers niets voor elkaar zonder samenwerking."

De twee partijen hebben allebei een grote aanhang bij Rotterdammers met een migrantenachtergrond. Denk haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen vier zetels en Nida haalde zowel in 2014 als 2018 twee zetels. Naast Rotterdam deed Nida dit jaar ook mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag.