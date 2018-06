Deel dit artikel:











Man met steekwond in tram Rotterdam-West Gewonde man in tram Rotterdam-West na steekpartij in centrum

Aan de 1e Middellandstraat in Rotterdam-West is zaterdagavond een gewonde man aangetroffen in een tram. Hij lijkt een steekwond te hebben.

De man heeft nog geen verklaring gegeven voor zijn verwonding, alleen dat het in het centrum van de stad is gebeurd. Politie en ambulance zijn aanwezig op de hoek van de Heemraadssingel en de 1e Middellandstraat.