Brandgevaarlijke stof in gebotste wagon Kijfhoek

Op rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht botste vrijdagochtend een wagon met een ketel op een platte wagon. Zaterdag maakte ProRail bekend dat in de ketelwagon de brandgevaarlijke stof styreen zat. Dat meldt het AD/De Dordtenaar.

De D66-fractie in Zwijndrecht vraagt om een spoedoverleg, omdat een botsing met een wagon vol ethanol op hetzelfde rangeerterrein in 2011 voor een enorme brand zorgde. Daarbij was lang onduidelijk welke stof vlam had gevat. Huizen en wegen werden in de wijde omtrek afgezet. Vorig jaar kregen ProRail en Keyrail daarvoor een forse boete .

Zaterdag maakte ProRail bekend dat ook in de wagon die vrijdag botste een brandgevaarlijke stof zat . De wagon rolde ondanks aangescherpte veiligheidsmaatregelen een spoor op dat buiten dienst was gesteld, zonder ingrijpen van medewerkers of computergestuurde remmen.

Er vielen geen gewonden en de wagon vatte geen vlam. Rook van brandend styreen irriteert en is giftig. Vanaf 31 graden kan de stof ook exploderen.