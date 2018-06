Deel dit artikel:











Kat gered van benarde plek Het beestje maakt het goed.

De politie in Zuid-Beijerland had zaterdag een bijzonder klusje: een kat was klem komen te zitten tussen een garage en een huis.

Met een touw en een lange stok is geprobeerd het dier te bevrijden. “Het arme beestje heeft enorm moeten knokken om er tussenuit te komen, maar dit lukte uiteindelijk”, zo zegt de politie. De eigenaar meldt op facebook: “Iedereen bedankt voor het redden van onze lieve Puk. Hij heeft er gelukkig weinig aan overgehouden. Wat schrammen en gebroken nagels.” Bekijk hier de foto van de benarde situatie van de kat.