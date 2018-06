Deel dit artikel:











Dronken bestuurder moet rijbewijs inleveren

Een bestuurder uit Strijen heeft zaterdagavond zijn rijbewijs mogen inleveren bij de politie: hij had bijna vier keer meer alcohol in zijn bloed dan is toegestaan.

De man moet daarnaast ook verplicht op cursus. Deze moet hij uit eigen zak betalen. Hij was niet de enige die te diep in het glaasje had gekeken. Een andere bestuurder kreeg nog een boete omdat hij bijna twee keer te veel op had.

In Strijen was zaterdagavond Strijen Rocks.