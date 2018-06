Deel dit artikel:











Gewond geraakte brandweerman weer inzetbaar De brandweer is urenlang bezig geweest de brand te blussen.

De brandweerman die zaterdag gewond was geraakt bij de grote brand in Rotterdam-Ommoord is weer inzetbaar.

Dat meldt Arjen Littooij, algemeen directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand in Ommoord was ontstaan in een garagebedrijf. De brandweer is urenlang bezig geweest met blussen: rond 18:00 uur werd het sein ‘brand meester’ gegeven. Bij de brand raakte behalve de brandweerman ook een medewerker van het garagebedrijf gewond. Hoe het nu met diegene gaat, is niet duidelijk.