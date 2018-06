Mogelijk meer mensen betrokken bij schietpartij Vlaardingen

De politie vermoedt dat er mogelijk nog vier anderen betrokken zijn geweest bij de schietpartij zaterdag aan de Stadhouderslaan in Holy-Zuid.

Er zouden ook vier jongens zijn weggerend. Dat hebben getuigen gezegd tegen de politie. De vier gedroegen zich volgens de politie bijzonder verdacht en hadden een scooter bij zich. Zowel een woning aan de Koninginnelaan als een bijbehorende kelderbox zijn korte tijd later doorzocht. Daar werden geen personen gevonden, maar in de kelderbox stond wel de scooter.

Bij de schietpartij zou vanuit auto’s zijn geschoten. Eerder waren al twee auto's aan de kant gezet in Schiedam.

Het is nog altijd onduidelijk of de inzittenden iets te maken hadden met de schietpartij aan de Stadhouderskade. Die willen geen verklaring geven. Een van hen was gewond aan zijn arm.