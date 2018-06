Erasmusspeld voor Joop Brands en Theo van Oosterhout

Twee Rotterdammers hebben zaterdag een Erasmusspeld uitgereikt gekregen: Joop Brands, voorzitter van het Rotterdams Operakoor en Theo van Oosterhout, G-voetbaltrainer voor TransvaliaZW.

Met de Erasmusspeld eert Rotterdam mensen die zich vrijwillig en langdurig op sociaal, cultureel, sportief of economisch gebied hebben ingezet voor de samenleving.

Joop Brands

Brands kreeg de speld voor zijn jarenlange enthousiaste inzet als vrijwilliger tijdens het 95-jarig bestaan van het Rotterdams Operakoor. ​Wethouder Sven de Langen in zijn toespraak aan Joop Brands: “Uw leven heeft altijd in het teken gestaan van Rotterdam, muziek, compassie voor de medemens en klaarstaan voor je omgeving. Op een Rotterdammer als u kun je bouwen. Een Rotterdammer als u maakt de stad.”

De 74-jarige Brands is sinds 2008 vrijwilliger bij het koor, een vereniging van zo’n 120 leden. Als voorzitter heeft hij gezorgd voor gezond financieel beheer en onder zijn leiding kwam er een club ‘Vrienden van het Operakoor’ voor meer financiële zekerheid. Joop Brands heeft zich ook tien jaar ingezet voor ‘Van Smartlap tot Opera’, al jarenlang het meest drukbezochte evenement van de Operadagen Rotterdam. Naast zijn ‘muzikale’ vrijwilligerswerk zet Joop Brands zich in voor stichting Orion, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Van 2005 tot 2012 was hij als eigenaar van Brands Bloemenhandel een zeer actieve voorzitter van winkeliersvereniging Crooswijkseweg.

Theo van Oosterhout

Een landelijk G-voetbaltoernooi is naar hem vernoemd en deze zaterdag kreeg voetbaltrainer Theo van Oosterhout een Erasmusspeld uitgereikt door wethouder Adriaan Visser.

Wethouder Visser: “U zorgde ervoor dat G-voetbal een extra dimensie en dynamiek aan de vereniging gaf en dat het geen ‘aparte’ club is geworden, de G-spelers zijn gewoon leden van TransvaliaZW. Met heel veel geduld en compassie begeleidt u de G-spelers. U gaat met ze mee naar uitwedstrijden en toernooien en heeft altijd een luisterend oor voor ze. Volgens de penningmeester lopen de G-spelers met u weg. Ik kan mij dat goed voorstellen en als blijk van waardering draagt dit toernooi dan ook terecht uw naam.”

Wethouder Visser noemde Van Oorschot de toegewijde vrijwilliger op wie je altijd een beroep kunt doen. “Vijfentachtig jaar jong en dan nog zo fief en actief. Ik hoop dat u een voorbeeld bent voor andere clubleden, en dat, als u ooit echt een stapje terug moet doen, er een andere ‘Theo’ klaarstaat.”

Van Oosterhout kreeg de onderscheiding vlak voor de start van het toernooi. Het toernooi werd voor de vijfde keer gehouden op de velden van RVV TransvaliaZW in Rotterdam Zuid, de club waarvoor hij zich al meer dan 55 jaar inzet op sportief en bestuurlijk gebied.

Van Oosterhout voetbalde niet alleen bij RVV TransvaliaZW, maar was ook jarenlang voorzitter, trainer van jeugdelftallen, oprichter van reisvereniging en club van 100, scheidsrechter en terreinmedewerker. Vier jaar geleden werd hij op zijn 81e nog trainer van het G-team.