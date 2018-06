Schot zwaait af met veldtitel

De korfballers van PKC wonnen zaterdag de nationale veldtitel door met 20-17 te winnen van Fortuna. In de laatste wedstrijd van zijn carrière was Johannis Schot de beste man bij de Papendrechters. De 30-jarige Schot wil het bedrijven van topsport niet langer de voorkeur geven boven zijn privéleven.

Het hoogtepunt in zijn loopbaan beleefde Schot in 2015, toen hij vlak voor tijd de winnende goal maakte tegen TOP. "Dat was prachtig natuurlijk, net als de Europa Cup in Boedapest. Samen met de hele groep zo'n evenement beleven. Ik heb absoluut geen spijt van mijn overstap. Heb een prachtige tijd gehad."

Vijf jaar geleden kwam Schot over van DeetosSnel uit Dordrecht. Daar was hij de spits, bij PKC speelde hij meer vanuit de rebound naast Richard Kunst. ''Richard leidt heel de boel af en dat weet ik hoe ik mijn doelpunten met moet pikken.''

Te weinig prijzen

Schot won met PKC twee nationale zaaltitels. Veel te weinig voor een ploeg met zoveel kwaliteit. Vaak ging het mis op belangrijke momenten, maar Schot wil niet voor een derde titel gaan. "Dan wordt het een obsessie. Het is goed zo."

De ervaren speler weet wat PKC te doen staat om wél meer belangrijke wedstrijden te winnen. "De jonge spelers zijn frivool en ik ben wat zakelijker. Het opportunistische offensieve spel moet afgewisseld kunnen worden met zakelijke keuzes.''

Beluister hierboven het volledige gesprek van Johannis Schot met Frank Stout na de gewonnen veldfinale tegen Fortuna.