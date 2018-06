Deel dit artikel:











Ruime nederlaag Neptunus in Hoofddorp Ruime nederlaag Neptunus in Hoofddorp

In de derde wedstrijd in vier dagen tegen de Hoofddorp Pioniers is Curaçao Neptunus tegen een flinke nederlaag aan gelopen. De Rotterdamse honkballers verloren met 8-3.

De wedstrijd begon nog goed voor de Europees kampioen. In de tweede inning sloeg de ploeg van Ronald Jaarsma drie punten bij elkaar. De thuisploeg kwam sterk terug door zowel in de derde als in de vijfde inning vier punten te maken. Neptunus had het hele weekend al moeite met de Hoofddorpers. Donderdag won de koploper in de hoofdklasse de eerste uitwedstrijd met 1-2 in een extra inning en zaterdag won het thuis ook maar met één punt verschil (6-5). In de audiofragmenten hierboven zijn de interviews te horen die verslaggever Sinclair Bischop vlak na de wedstrijd hield met trainer Ronald Jaarsma en speler Stijn van der Meer.