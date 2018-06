Veel belangstelling voor afgebrande gebouw Ommoord

De rookwolken van de brand waren tot ver in de omgeving te zien.

Het garagebedrijf in Rotterdam-Ommoord dat zaterdagmiddag is getroffen door een grote brand, trekt deze zondag nog behoorlijk wat bekijks.

Tientallen mensen stonden te kijken naar het ingestorte gebouw en de autowrakken die er liggen.

Zaterdag is er urenlang geblust. Rond 18:00 uur, meer dan zeven uur nadat de brand was gemeld, is het sein ‘brand meester’ gegeven .