Varende zeventigers na 11.000 zeemijl terug in Rotterdam

Edzard Braam (ex-chirurg) en Peter Braam (ex-piloot) zijn na een bijzondere en lange bootreis deze zondag weer terug aangekomen in Rotterdam.

De twee zeventigers zijn zowel via de noordelijke Viking route als de zuidelijke Azorenroute de oceaan overgestoken. Voor een zeilboot niet al te gebruikelijk routes, voor een motorboot al helemaal niet.

"Op de heenreis om de Noord, waren we om de vier dagen aan het stoppen en dan kun je weer wat bijkomen", vertelt Peter Braam. "Maar later moesten we gewoon in één keer tien dagen naar de Azoren. Dan loop je dus wachten van drie uur op, zes uur af. En dan ontwikkelt zich een structurele vermoeidheid die je niet in één nacht slaap weer weg hebt."

In totaal heeft de heen- en terugreis 11.000 zeemijl geduurd waarbij op de Vikingroute Engeland, Schotland, Orkney elanden, Far Oer Eilanden, IJsland, Groenland, Canada en de Verenigde Staten werden aangedaan en op de terugreis Bermuda, Azoren, Spanje, en Guernsey.

"Gigantische ijsbergen zijn we tegengekomen. Je bent klein hoor, op zo'n moment. Zeker als je tegen zo'n ijsberg opkijkt, Dan ben je toch maar een mini-mensje in een mini-bootje", reflecteert Edzard.

De twee hebben te maken gehad met de grilligheden van de oceaan: mooi weer met een spiegelgladde zee, maar ook met mist, ijsbergen en huizenhoge golven.

De reis is gemaakt met de No Limit 1550 Four Seasons: een oersolide stalen motorboot.