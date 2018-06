Rijsdijk over vertrek bij Maassluis: 'In drie jaar een enorme band opgebouwd'

Met het veroveren van de Voetbal Rijnmond Cup heeft Jeroen Rijsdijk afscheid genomen als trainer van Excelsior Maassluis. ''We hebben in drie jaar een enorme band opgebouwd'', zei hij in Radio Rijnmond Sport.

''We zijn succesvol geweest en dat zal ik nooit meer vergeten. Het was een enorme teamprestatie.'' Daarmee doelt Rijsdijk vooral op zijn eerste seizoen in Maassluis. Hij werd met zijn elftal algeheel amateurkampioen.

De oefenmeester blikte ook nog terug op de met 4-2 gewonnen finale van de Voetbal Rijnmond Cup tegen Smitshoek. ''Het was geen hoogstaande wedstrijd. We kwamen 2-0 voor en normaal geven we dat nooit meer weg. Uiteindelijk hebben we terecht gewonnen, maar dat ging onnodig moeilijk.''

Jeroen Rijsdijk werd zondag live geïnterviewd door presentator Ronald van Oudheusden tijdens Radio Rijnmond Sport. Het volledige interview is in het audiofragment terug te luisteren.