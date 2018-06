Duikers maken laatste onderwaterbeelden in het Haringvliet

Duikers hebben zondag voor de laatste keer voordat de sluizen op een kier gaan onderwaterbeelden gemaakt bij een zogenaamde nulmeting in het Haringvliet. Zo kunnen ze veranderingen in de onderwaternatuur straks goed volgen.

Vanaf september zet Rijkswaterstaat de Haringvlietsluizen op een kier. Het is de bedoeling dat vissen zoals de steur terugkomen in het Haringvliet, en trekvissen de Haringvlietdam weer passeren om hun 'paaiplaatsen' stroomopwaarts in Duitsland en Zwitserland te bereiken.

Een groepje duikers ging bij Bernisse ter hoogte van het Spui het water in. Geen vanzelfsprekende plek om te duiken. "Maar we hebben grondeltjes gezien, we hebben een paling gezien", vertelt een van de duikers. "Op z'n diepst wordt het vier meter, als je geluk hebt, maar het is gewoon heel leuk."

"Ik zou het heel leuk vinden om hier weer de haringen terug in het Haringvliet te zien", zegt een andere duiker.

Het Haringvliet moet weer een internationaal kruispunt worden voor vissen en vogels. En om te kunnen zien wat er straks verandert, brachten duikers de afgelopen tijd de huidige situatie onder water in kaart.