Politie vindt twee doden in Ommoordse flat

De politie heeft zondagmiddag de lichamen van twee personen gevonden in een woning aan de Tagoreplaats in Rotterdam Ommoord, vlakbij metrostation Hesseplaats.

Bekenden van de bewoners sloegen alarm, omdat ze geen contact konden krijgen.

Het is nog niet bekend hoe oud de slachtoffers zijn en wanneer ze zijn overleden. Volgens omwonenden gaat het om een moeder en haar dochter.

Experts van de politie hebben forensisch onderzoek gedaan in de woning.

Later op de dag werd ook een stoffelijk overschot gevonden in een appartement boven de Markthal in Rotterdam. De politie heeft twee mannen aangehouden, die in het huis waren.