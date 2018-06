Dode vrouw in woning boven Markthal

In een appartement boven de Martkhal in Rotterdam heeft de politie zondagavond het lichaam van een vrouw gevonden.

​Twee mannen die ook in het huis aan de Grotemarkt waren, zijn aangehouden. Wat hun relatie met de vrouw is, kan de politie nog niet zeggen. Ook over het slachtoffer is verder nog niets bekend.

Eerder op de dag trof de politie ook twee doden aan in een flat in Ommoord. Volgens buurtbewoners zijn de slachtoffers een moeder en haar gehandicapte dochter.