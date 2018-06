In een woning boven de Martkhal heeft de politie zondagavond het lichaam van een vrouw gevonden.

​Twee mannen die in dezelfde woning aan de Grotemarkt waren, zijn aangehouden. Over hun identiteit of leeftijd kan de politie nog niets zeggen. Ook over het slachtoffer is verder nog niets bekend.

Een forensisch opsporingsteam is ter plaatse om onderzoek te doen.