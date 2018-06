Klachtenregen over superhelden-expositie: geldklopperij, na vijf minuten weer buiten

"Geldklopperij", "niet naar toe gaan!", "slechtste geldbesteding ooit", "waardeloos!" Bezoekers die zaterdag en zondag de Superheroes Expo op het plein langs de Schiehaven in Rotterdam-Delfshaven bezochten, vonden het alles behalve super. Dat laten ze onder andere op Facebook weten.

De organisatie kondigt een "formidabele belevenis voor de hele familie" aan met "tot leven gebrachte superhelden". Sommige Transformers zouden wel acht meter hoog zijn.

Maar alle 34 recensies en een enorme hoeveelheid opmerkingen onder berichten en foto's op de Facebookpagina van de Superheroes Expo zijn negatief. De meeste klachten gaan over de prijskwaliteitverhouding. De entree kost twaalf euro en veel mensen schrijven dat je na vijf á tien minuten alles al hebt gezien.

Amateuristisch

"Een aantal plastic poppen in een donkere tent, waar je binnen vijf minuten mee klaar bent. Totaal amateuristisch opgezet. Je staat een uur in de wacht voor de schmink", schrijft Mario.

Ook Coen ging met zijn vriendin naar de expositie. Hij is nogal fan van superhelden en bezoekt vaker soortgelijke evenementen. "Het voelt als oplichting", vertelt hij aan RTV Rijnmond. "Het was een grote teleurstelling. We hadden via internet kaartjes besteld. Bij de deur stond een dame, die pakte de tickets uit onze handen, er werd in het Engels gereageerd, maar heel beperkt."

Kermiskwaliteit

"Eerst kwamen we in een ruimte gevuld met kinderen die een lichtgevend stokje in handen kregen, wat door moest gaan voor een lightsaber", vertelt Coen. Met zijn vriendin liep hij door naar het tweede deel van de expositie, een ruimte met merchandise.

"Het had weinig met merchandise te maken. Als je bekend bent met Marvell superhelden, er zijn heel veel t-shirts. mokken, poppen, dat is wat je verwacht. Er stond wel een aantal dingen, maar ik zou het niet eens kermiskwaliteit willen noemen."

Na twee minuten weer buiten

"Normaal gesproken kun je bij dit soort dingen ook foto's maken naast geëxposeerde dingen, maar niemand deed dat. Het was lelijk en slecht afgewerkt. Alsof iemand met een bak epoxy twee helften tegen elkaar aan had gezet.", zegt Coen.

"We waren verbaasd en stonden na twee minuten weer buiten."

Kinderen

Coen had het idee dat de aanwezige kinderen het niet echt merkten, en ouders probeerden dat zo te houden. "Achteraf gezien had ik op mensen af moeten lopen om te vragen of ze hetzelfde gevoel hadden. Het is geen bedrag om krom van te liggen, maar staat niet in verhouding tot wat er te zien was."

De reacties op Facebook bevestigen het beeld dat Coen schetst. Ook mensen met kinderen zijn zeer teleurgesteld. De kinderen zelf lijken het op de enkele door de organisatie gedeelde filmpjes wel naar hun zin te hebben.

Bezoekers laten weten dat de organisatie niet aanspreekbaar was voor vragen over de kosten en omvang van het evenement. "Gevraagd of er meer was maar opeens spreekt niemand meer Nederlands of Engels", schrijft Anja.

Door Europa

De expositie is zaterdag gestart in Rotterdam en blijft tot 1 juli. Daarna is het de bedoeling dat de superhelden door Europa reizen.

Zowel op de Facebookpagina als op de pagina van het evenement regent het klachten. De organisatie was zondag niet bereikbaar voor commentaar.