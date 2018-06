Deel dit artikel:











Man valt van twee hoog bij arbeidsongeval Foto: MediaTV

Op de Beijerlandselaan in Rotterdam is een man van twee hoog gevallen. Hij raakte ernstig gewond en is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht.

De man is gevallen bij een arbeidsongeval, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.