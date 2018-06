'Doden in Ommoord zijn moeder en gehandicapte dochter'

De personen die zondag dood gevonden werden in een flat in Rotterdam-Ommoord zijn een alleenstaande moeder en haar zwaar gehandicapte dochter. Dat zeggen omwonenden tegen RTV Rijnmond.

Het gezin was volgens de flatbewoners van Surinaamse origine. De dochter kon niet lopen en nauwelijks praten. Ze zou dagelijks met een invalidenbus zijn opgehaald. Daarvoor stond het duo altijd in de ochtend klaar in de hal van de flat.

Terugredenerend zeggen omwonenden dat ze de moeder en dochter vrijdag al niet meer gezien hebben.

De moeder had het zwaar en leidde een teruggetrokken bestaan, zeggen ze. "Ze zei ze alleen hallo. Meer niet."

Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. Rond de flat doen verhalen over "een familiedrama" de ronde. Een bewoner van de flat heeft bebloed textiel weggedragen zien worden.

De politie komt in de loop van de dag pas met meer informatie.