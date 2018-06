Deel dit artikel:











Rotterdammer wint ook hoger beroep over milieuzone Archieffoto

Rotterdammer Joris Rockx hoeft een boete voor het rijden in de milieuzone met een oude lpg-auto niet te betalen. In hoger beroep is hij in het gelijk gesteld. Eerder won Rockx ook al de rechtszaak, maar het Openbaar Ministerie legde zich daar niet bij neer.

Rockx won het hoger beroep, omdat de foto van de overtreding niet aan de regels voldoet. Op de bewijsfoto moet het verkeersbord staan waarop vermeld wordt dat de auto in de milieuzone rijdt, zegt Rockx. "De foto wordt van de voorkant van de auto genomen, dus het bord staat er niet op. Sowieso valt hij buiten het kader, maar als hij er al op zou staan dan staat de achterkant van het bord erop." Blunder

Het Openbaar Ministerie vindt de uitspraak 'opvallend'. Volgens een woordvoerder heeft de uitspraak alleen gevolgen voor deze zaak. Andere boetes worden niet verscheurd. ''We gaan met de gemeente Rotterdam in gesprek om te kijken hoe we de tekortkomingen kunnen repareren'', zegt een woordvoerder van justitie. ''Het is technisch onmogelijk om het bord met de tekst en de overtreder op één foto te krijgen.'' Rockx, lid van de Stichting Rotterdamse Klassiekers, gaat er wel vanuit dat de uitspraak in zijn zaak invloed heeft op de bekeuringen die op deze manier worden uitgeschreven. "Dit is een enorme blunder natuurlijk, want die regeltjes liggen al jarenlang vast." Omdat hij denkt dat bezwaar maken loont, heeft Rockx een handleiding geschreven en op de facebookpagina van de stichting geplaatst . "Dien bezwaar in, de officier zal het waarschijnlijk afwijzen. Dan moet je naar de rechter toe, en ga je het gewoon winnen." Het aanvechten van boetes zal niet lang meer nodig zijn. De milieuzone wordt uitgefaseerd. Dat was één van de voorwaarden van de VVD om deel te nemen aan de coalitiegesprekken .