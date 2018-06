Een man met een mes heeft zondagavond een tankstation op de Dordtse Merwedestraat overvallen. Hij kwam rond 22:00 uur binnen, sprong over de balie en bedreigde de cassière.

De vrouw vluchtte naar buiten. Nadat de overvaller geld uit de kassa had gehaald, ging hij er vandoor. Hoeveel geld hij heeft meegenomen is niet bekend. De politie is naar hem op zoek.