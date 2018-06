Deel dit artikel:











Excelsior haalt met Stevens opnieuw keeper Sonny Stevens

Sonny Stevens heeft een contract voor twee jaar getekend bij Excelsior. De 25-jarige doelman is na Maarten de Fockert de tweede versterking onder de lat voor de Kralingers. Stevens komt over van Go Ahead Eagles, waar hij afgelopen seizoen alles keepte.

Nadat Stevens zijn profcarrière begon bij FC Volendam, maakte hij bij FC Twente zijn eredivisiedebuut. Mede dankzij zware blessures kwam hij in Enschede niet verder dan dertien wedstrijden. Go Ahead Eagles legde de doelman voor het afgelopen seizoen vast. Met de komst van Stevens heeft Excelsior nu drie keepers. Opvallend genoeg zijn beide nieuwe sluitposten opgepikt in Deventer. Daar moest De Fockert, die werd gehuurd van Heerenveen, genoegen nemen met een plaats op de bank, achter Stevens. Met Alessandro Damen ook nog in de selectie, is Excelsior voorzien als het gaat om doelmannen.