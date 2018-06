Vermiste hondje Dotty dood gevonden in sloot

Het poedeltje lag niet ver van de plek waar ze was weggelopen in het water

Medewerkers van de Dierenambulance hebben maandagochtend in Rotterdam-IJsselmonde het stoffelijk overschot van de weggelopen Dotty gevonden. Het hondje lag op zo'n tweehonderd meter van de plek waar ze wegliep in het water.

Dotty (17) werd ontdekt toen John Poot en zijn collega Daniëlle Bonsink zes dode, jonge zwanen uit het water hadden gehaald. "Laten we de rest van de sloot ook maar meteen uitkammen", had het duo tegen elkaar gezegd. Kort daarop stuitten ze op de verdronken poedel.

Poot: "Het water is nogal groen. Waarschijnlijk heeft de hond het verschil tussen het gras en het water daardoor niet gezien en is ze verdronken. Zo'n dier zinkt dan en komt na drie tot zes dagen weer boven drijven."

Vader

Dotty ontsnapte vorige week maandag uit het huis van de ouders van eigenaresse Liesanne de Bruin, precies op de dag dat haar vader was overleden. "Tijdens de commotie rond medische dingen zijn de voor- en achterdeur even open geweest en is zij gevlucht", vertelde De Bruin.Poot en Bonsink hebben de dode hond bij De Bruin gebracht. "We hebben haar keurig ingepakt, want anders ziet het er ook zo naar uit."

Dotty vluchtte op de dag dat De Bruin's vader overleed en kwam terecht op de dag van de uitvaart.

"Ik ben heel opgelucht. Vannacht dacht ik nog: 'ik hoop dat ik ze vandaag of morgen vind', zei Liesanne maandagmiddag op Radio Rijnmond. "Het een geweldig iets dat ze gevonden is. Nu kunnen we ze allebei verwerken."