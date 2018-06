Moeder en gehandicapte dochter komen om door dramatische samenloop

De moeder en haar gehandicapte dochter die zondag dood werden gevonden in een flat in Rotterdam-Ommoord zijn door een dramatische samenloop van omstandigheden om het leven gekomen. Dat concludeert de politie.

In de flat deden na de vondst geruchten de ronde dat er sprake was va n "zelfdoding" of "een "familiedrama" . Dat is volgens de politie dus niet het geval.

Een woordvoerder laat in een persbericht weten dat de moeder vermoedelijk onwel is geworden of gevallen. Daarbij kwam ze te overlijden.

Haar dochter was vanwege haar ernstige handicap niet in staat om hulp in te schakelen of voor zichzelf te zorgen en overleed zeer korte tijd later. De familie is inmiddels ingelicht over de doodsoorzaak.

Volgens bewoners van de flat waren de twee vrouwen van Surinaamse afkomst. De moeder zorgde alleen voor haar ongeveer 20-jarige dochter, die niet kon lopen en amper kon praten. Omwonenden hadden nauwelijks contact met de vrouwen.

In de ochtend zagen ze de twee altijd in de hal van de flat waar ze wachtten op speciaal vervoer voor de dochter. De vrouwen waren vrijdag niet meer gezien.