Twaalf bushokjes vernield in Hellevoetsluis Archieffoto

Onbekenden hebben het afgelopen weekeinde in Hellevoetsluis twaalf bushokjes vernield. Het gaat om abri's in verschillende delen van de gemeente, onder meer in de Kooistee, de vesting en aan de Sportlaan.

De hokjes zijn eigendom van het reclamebureau dat er ook posters ophangt. Een aantal van de posters is ook meegenomen. ''Dit is bijzonder én belachelijk'', zegt een woordvoerder van het bedrijf. ''Met Oud & Nieuw krijgen we soms meerdere meldingen. Maar zoveel... Onbegrijpelijk.'' Het bedrijf hoopt dat er ooggetuigen zijn. ''Deze daders moeten worden gepakt.'' [tweet:https://twitter.com/bussenpolitie/status/1008609470786793472/photo/1]