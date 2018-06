Feyenoorders Vermeer, Boetius en St. Juste al begonnen

Boëtius is al eerder begonnen aan het nieuwe seizoen

Kenneth Vermeer, Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius zijn al begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het drietal werkte maandag op het nieuwe trainingscomplex 1908 een conditietraining af.

Vermeer en St. Juste komen terug van een blessure en willen topfit aan het nieuwe seizoen beginnen. Vermeer, die was uitgeleend aan Club Brugge, had last van een bovenbeenblessure en St. Juste van zijn schouder. Boëtius heeft zich vrijwillig gemeld voor wat extra arbeid. Eerder kondigde Robin van Persie al aan dat hij eerder aan het seizoen wilde beginnen om fit te zijn als de competitie start.

Feyenoord begint pas volgende week maandag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.