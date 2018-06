Deel dit artikel:











Mannen vrijgelaten na vondst dode vrouw in Markthal Foto: MediaTV

De twee mannen die zondag zijn aangehouden na de vondst van een dode vrouw in een appartement in de Markthal zijn vrijgelaten. Volgens de politie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen.

Zondagavond vond de politie haar lichaam in het Rotterdamse appartement. De mannen waren ook in de woning aanwezig en werden opgepakt. De politie onderzoekt nog hoe de vrouw precies om het leven is gekomen. Over de identiteit van de betrokkenen en hun relatie tot elkaar maakt de politie vanwege de privacy niets bekend.