De Haan over kritiek Van Duinen: 'Hij moet wel de hele waarheid vertellen'

Het huwelijk tussen Mike van Duinen en Excelsior lijkt nu echt over. De aanvaller heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar PEC Zwolle, maar de Rotterdammers komen er vooralsnog niet uit. Van Duinen hekelde in De Telegraaf onder meer de houding van Algemeen Directeur Ferry de Haan. ''Als Mike wat zegt, dan moet hij wel de hele waarheid vertellen'', reageert De Haan.

Excelsior wil de 26-jarige aanvaller niet voor het geboden bedrag van 750.000 euro laten gaan, maar vraagt naar verluidt zo'n 825.000 euro. De Haan wil er verder niet te veel woorden aan vuil maken. ''De bal ligt niet bij mij. Er is genoeg via de media gecommuniceerd door alle partijen. Dat hebben wij nooit gedaan en dat zullen we nu ook niet doen. We zijn met Zwolle in contact en daar zal binnenkort meer duidelijk over komen.''

Met name voorin zoekt Excelsior nog naar versterkingen voor het aankomende seizoen. De Kralingers hadden graag Lars Veldwijk binnengehaald, maar hij koos voor stadsgenoot Sparta.