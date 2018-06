Deel dit artikel:











Alles over boeken in Rijnmond Nu Boekenrecensent Alek Dabrowski.

Mócht je vorige keer in de laatste editie van De Boekenstroom tóch nog hongerig zijn naar boekentitels, dan is onze huisrecensent van Rijnmond Nu, Alek Dabrowski present om je met nóg meer tips op te zadelen, in het laatste uur van Rijnmond Nu (18-19u.). Je hebt straks op het strand écht geen smoes meer dat je niet wist welke boeken je zou meenemen...

Geschreven door Ruud de Boer

Natuurlijk bespreken we ook het nieuws uit de literaire wereld, in onze regio, én daarbuiten. Heb je zélf een boekentip? Of een vraag aan Alek? Bel 010 - 436 44 36 óf stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl ! Rijnmond Nu Twitterkanaal: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt, maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 uur en 19:00 uur. Vaak kun je de bijzondere gesprekken bij Rijnmond Nu terugluisteren! Klik, mits beschikbaar, op de 'speaker(s)'.