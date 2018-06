Rotterdamse kunstenaars willen Maassilo beschilderen

Het Rotterdamse kunstenaarscollectief Lastplak heeft een ontwerp gemaakt voor een muurschildering op de Maassilo in Rotterdam-Zuid. De kunstenaars voelen zich gepasseerd, omdat ze niet zijn gevraagd om een pilaar te schilderen bij het project tussen de Maashaven en de Rijnhaven.

De achttien grijze pilaren zijn deze maand omgetoverd tot kleurrijke kunstwerkjes . Veertien nationale en internationale kunstenaars hebben elk één pilaar gepimpt. Kinderen uit de buurt hebben de ontwerpen voor de overige pilaren gemaakt. Lastplak zat hier dus niet bij.

Vrijwillig

Door het beschilderen van de Maassilo wil Lastplak alsnog een plekje opeisen op Rotterdam-Zuid. "We zijn al zeventien jaar bezig in de stad", vertelt Olivier Bloemendaal van Lastplak. "We leveren meestal vrijwillig een bijdrage aan de stad, maar als er geld is voor een project worden we plotseling niet benaderd. Jammer."

Toch is Lastplak positief over het kunstwerk tussen de Maashaven en de Rijnhaven. "Het is zeker tof geworden. Maar nogmaals, wij als Lastplak hadden ook zeker een plekje verdiend."

Icoon

Maar je mag een icoon als de Maassilo toch niet zomaar schilderen? "Dat zou je misschien denken", vervolgt Bloemendaal. "Maar de zijde aan de Putselaan is ook beschilderd. Dan mag het toch ook aan de voorzijde?"

De Maassilo is eigendom van de Gemeente Rotterdam. In een reactie laat een woordvoerder weten weinig te zien in de plannen van Lastplak.