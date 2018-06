Op groene ontdekkingstocht door Rotterdam-Noord

Mensen met én zonder groene vingers kunnen dinsdag op groene excursie door Rotterdam-Noord. De ontdekkingstocht maakt deel uit van een nieuw samenwerkingsproject om Rotterdam groener, leefbaarder en klimaatbestendiger te maken.

Daarvoor werken Stadskwekerij de Kas, festival Duizel in het Park en ontwerpbureau Afdeling Buitengewone Zaken samen. De verschillende partijen hopen met brainstormsessies en samenwerkingen met buurtbewoners en diverse partners de groene verbindingen in de buurten te versterken.

"Hoe denken die mensen over de natuur in hun eigen straat, stad of achtertuin?", vraagt stadsecoloog André de Baerdemaker zich af. Hij leidt dinsdag de excursie door Rotterdam-Blijdorp. "Bewoners hebben een belangrijke rol. Zij hebben misschien ook wel ideeën of observaties waar we veel mee kunnen."

De Baerdemaker noemt de Rotterdamse egel als voorbeeld. "Die lopen rond in stadsparken, maar ook veel achtertuinen zijn geschikt voor egels. Maar hoe komen ze veilig van de ene naar de andere plek?", vraagt hij zich af. "Hoe zijn de verbindingen in de stad aangelegd voor een soort als een egel? Als een egel het aankan, kunnen veel andere dieren of planten dat ook."

Duizel in het Park

Ook willen de verschillende partijen een grote publieke actie verzinnen, die kan bijdragen aan een groener Rotterdam.

Die actie zou dan bijvoorbeeld uitgevoerd kunnen worden tijdens het festival Duizel in het Park, begin augustus in het Vroesenpark. Dat gebeurde vorig jaar ook: toen werden 20 duizend regenwormen losgelaten op het festivalterrein na afloop , om de grond weer los en luchtig te maken.

"Duizel in het Park denkt na over een festival in het groen. Hoe doe je dat op een verantwoorde wijze? Het moet namelijk niet alleen maar lachen, gieren, brullen zijn", zegt André de Baerdemaker.

De excursie begint dinsdag om 16:00 uur in de Van Beuningenstraat met het kijken naar de achtertuinen van de bewoners zelf. "Wat doen ze al? Wat zijn de ideeën?", legt hij uit. "Bewoners hebben hun ideeën en hun ervaringen, die combineren we dinsdag graag."