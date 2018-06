'Schiedams gezin was verkeerde doelwit'

De schutter die vorige week een woning aan de Monseigneur Nolenslaan in Schiedam onder vuur nam, beschoot vermoedelijk de verkeerde woning. Dat meldt de politie.

In de nacht van donderdag op vrijdag is er rond 01:30 uur geschoten op een huis in die straat. Onder het woon- en slaapkamerraam zijn kogelgaten gevonden.

Op het balkon vonden agenten een handgranaat. Iemand is waarschijnlijk op het dak van de winkels onder het huis geklommen, om het explosief daar neer te leggen. ​

Onbekend is nog hoeveel mensen er betrokken waren bij de schietpartij op het huis. Wel zijn er die nacht twee mannen in donkere kleding gezien bij een donkerkleurige auto. Deze auto is na het incident weggereden, meteen teruggekomen en via de Piersonstraat weer weggereden.

Vrijdag plaatste de politie een camera in de straat , om de woning en omgeving in de gaten te houden.

De politie heeft geen idee wie er heeft geschoten. Donderdag besteedt Bureau Rijnmond aandacht aan de zaak.