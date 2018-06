Rages herleven in Nationaal Onderwijsmuseum

Tollen, flippo's, Pokémon, Ferbies, PacMan, wuppies... Kent u ze nog? Echte rages waren het. Veel van die rages kwamen in beeld op het schoolplein en dat bracht het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht op het idee om een tentoonstelling te maken over rages.

Channa Benders en Stefan van Belzen zijn samenstellers van de expositie, waarin ook hun eigen rages niet ontbreken. "Dit is mijn collectie", zegt Stefan wijzend op mappen vol Pokémon-plaatjes. Het was dé rage van de negentig jaren.

"En deze was van mij" zegt Channa terwijl ze een Ferbie uit een kastje pakt. Een soort pluche beestje, dat onder meer kon praten en zingen. "Mijn ouders haalden de batterijen er uit omdat-ie te veel herrie maakte."

De Ferbie is het bewijs dat sommige rages ook terugkeren, zegt ze: "Het was van rond de eeuwwisseling ja, maar later kwam er eentje die zelfs vals krijste en ook tegenwoordig spelen kinderen er weer mee. Blijft leuk, een soort beestje om voor te zorgen."

Directeur Tijs van Ruiten van het onderwijsmuseum demonstreert hoogstpersoonlijk hoe het tollen in de jaren dertig ging. "Meisjesding? Nee joh, echt voor jongens hoor. Soms met brute kracht, want het mooiste was om de tol van je tegenspeler te splijten."

De expositie over rages opent woensdagmiddag om 15:00 uur. De entree is dan gratis. "Ja, dat zal wel druk worden". Wie op z'n gemak alles wil bekijken en er mee wil spelen (want dat mag !) kan nog de hele zomer terecht in Dordrecht. Tot en met 2 september.