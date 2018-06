Wijkagent op de lunch in Rotterdam-West

Bewoners in Rotterdam-West kijken niet meer verbaast op als Wilco Berenschot rond lunchtijd aan de deur staat. Grote kans dat de wijkagent zijn zelfgesmeerde boterhammen bij die bewoner wil opeten. Op deze manier houdt hij een vinger aan de pols in de wijk.

Op Twitter heeft Berenschot ruim 10 duizend volgers, hij runt een pop-up politiebureau aan het Burgemeester Meineszplein en met het project 'Agent bijt hond' komt hij nu ook bij de bewoners over de vloer. ''Het is gebaseerd op het tv-programma Man bijt hond. Een hoop mensen kennen mij van de wijk. Ik krijg over het algemeen leuke reacties.''

Op de Beukelsweg belt hij aan bij meneer Van der Ploeg. Berenschot wordt vriendelijk naar binnen gehaald en in de woonkamer stort de meneer op leeftijd zijn hart uit. ''De wijk is aan het verpauperen. Af en toe komen er van die gekken aan die keihard rijden. 's Avonds is het ook een komen en gaan van auto's en zijn er verstoppingen.''

Hij doet dit project al vier jaar en hij is maar een keer geweigerd. ''Soms hebben mensen twijfels en dat probeer ik dan aan de voordeur weg te halen. Maar als Berenschot eenmaal binnen is dan komen de verhalen los. ''Als je achter de voordeur komt dan krijg je het rauw op je dak. Op z'n Rotterdams. Dat maakt het heel leuk.''