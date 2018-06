'Rotterdammer vervangt opgepakte topman Audi'

De in Rotterdam geboren Bram Schot is de nieuwe interim-topman van automerk Audi. Dat meldt het Duitse Handelsblatt.

Schot (56) moet de taken overnemen van de huidige topman, Rupert Stadler. Hij werd maandagochtend opgepakt, omdat hij wordt verdacht van fraude en misleiding.

Stadler zou intern onderzoek naar het sjoemelsoftwareschandaal hebben tegengewerkt en op de koop hebben toegenomen dat dieselauto's met de software werden verkocht.

Schot begon zijn loopbaan in 1986 bij ABN Amro. Daarna stapte hij over naar Mercedes-Benz en Volkswagen. Sinds september vorig jaar zit hij in het bestuur van Audi, waar hij verantwoordelijk is voor verkoop en marketing.