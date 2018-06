Brandweer redt egels uit Schiedamse sloot

Een brandweerman in Schiedam heeft maandagmiddag een niet-alledaagse reddingsactie uitgevoerd. Hij bevrijdde twee egeltjes uit hun benarde positie.

De diertjes zaten vast op een vogelnest, middenin een sloot aan de Thorbeckesingel. Een bezorgde burger schakelde de brandweer in.

"Egels kunnen prima zwemmen", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. "Maar de kant van de sloot zou te steil zijn geweest om er uit te kunnen klimmen."

En dus kwam de brandweer in actie. Een reddingsactie die nogal wat voeten in de aarde had: zo moest de brandweerman de sloot in met een speciaal pak aan om de dieren te pakken te krijgen. Met behulp van een emmer heeft hij de egels kunnen vangen om ze op het droge te zetten.

Daarna zijn de egels overgedragen aan medewerkers van de dierenambulance. Zij hebben de beestjes nagekeken en meegenomen naar de egelopvang in Papendrecht.

Maar waarom gaan de egels op een nest in een sloot zitten? "Het vermoeden van collega's is dat er eitjes in het nest lagen en dat ze in hun zoektocht naar voedsel die eitjes hebben opgegeten", zegt de woordvoerder.

"Dit is niet iets alledaags. We komen vaak in actie om dieren te redden, maar we redden zeker niet dagelijks egels uit de sloot."