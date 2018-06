'Afsluiten Ketheltunnel heeft nauwelijks effect op files'

Het afsluiten van de Ketheltunnel bij Schiedam heeft nauwelijks effect op de filevorming in de regio Rotterdam. Dat zegt Rijkswaterstaat. De afsluiting vindt alleen plaats als het verkeer iets verderop toch al vaststaat.

Vorig jaar werd de tunnel zeventig keer afgesloten omdat er geen verkeer stil mag staan in de tunnel. Het zogeheten tunneldoseren levert bij automobilisten veel ergernis op, maar dat is volgens Rijkswaterstaat grotendeels onterecht.

"Wellicht dat het wat effect heeft op het onderliggende wegennet, maar het lijkt heel beperkt", zegt Maurijn van Witsen van Rijkswaterstaat tegen WOS Media.

Gotthardtunnel

De tunnel werd in 2012 aangelegd om de drukke A13 te ontlasten. Zodra er een file ontstaat voor de Beneluxtunnel, gaat de Ketheltunnel dicht.

Nieuwe tunnels in Europa moeten sinds een paar jaar aan veel strengere eisen voldoen, na de verwoestende brand in de Zwitserse Gotthardtunnel in 2001. Ook bij de Coentunnel en de Leidsche Rijntunnel geldt tunneldosering.