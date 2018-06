Bewoners Entrepotgebouw willen passage maken

Het klinkt zo simpel: muurtje eruit en klaar. Dat zou van het Rotterdamse Entrepotgebouw weer een passage maken. Het historische pakhuis had jarenlang een ingang 'achter', maar die slibde dicht. De bewoners willen de passage nu in ere herstellen, zodat ze er makkelijk doorheen kunnen lopen.

Loop nu een willekeurige middag het Entrepotgebouw in de wijk Feijenoord binnen en het is er waarschijnlijk niet druk bij de winkels op de begane grond. Het ziet er wel mooi uit, zo'n hoge hal met gietijzer en veel historie. "Maar eigenlijk is het treurig", zegt bewoner Theo Scherpenzeel.

De bewoners hebben hun appartement op de hoger gelegen etages, maar daar zit het probleem niet. Dat zit 'm op de verdieping van de winkels. De leegstand is groot. Er is een aantal pop-up stores dat huurt per week, maar er komt te weinig publiek voor echt leven in de brouwerij.

De leegte gaat de bewoners aan het hart. "Het is ons niet te doen om onze huizenprijs, de teloorgang van zo'n mooi gebouw gaat ons echt aan het hart", zegt Scherpenzeel.

Met zijn medebewoners bedacht hij een plan. Kort gezegd komt het neer op het maken op een ingang aan de 'achterzijde'. Die was er ooit, maar werd door de jaren heen steeds kleiner door aanpassingen van winkeliers. Inmiddels heeft de huidige supermarkt er een groot koelvak gebouwd. En dat betekende een definitief einde van de doorgang.

"We verwachten dat de levendigheid weer terugkomt als het weer een passage wordt", zegt Scherpenzeel. "Zoals de Passage in Den Haag. Die is ook hoog en statig. Alles is hier voor handen."

Eenvoudig is dat dus niet, want het zou een forse ingreep betekenen in de supermarkt die aan het einde van het pand is gevestigd. Toch lijkt het erop dat men daar bereid is te luisteren naar de bewoners.

De gemeente is dat sowieso. Over een paar weken praten de bewoners met een afvaardiging van de gemeente Rotterdam over het nieuw leven inblazen van het Entrepotgebouw als passage.