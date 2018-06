Werknemers metaalsector leggen opnieuw werk neer

Werknemers in de metaalsector leggen opnieuw het werk neer. Vanaf dinsdag 23:00 uur wordt er onder meer gestaakt door werknemers van Damen Shipyards in Gorinchem en Heerema in Zwijndrecht.

De stakingen eindigen 24 uur later. Op verschillende plaatsen in het land zijn daarnaast grote bijeenkomsten. In Alblasserdam komen op het Raadhuisplein woensdag zo'n vijfhonderd stakers samen.

De werknemers eisen een betere cao. Zo willen ze ruim drie procent meer loon en maatregelen zodat ze werk en privé beter kunnen combineren.

Volgens de bonden maken de bedrijven in de metaalsector dikke winsten, maar profiteren de werknemers daarvan niet mee. "Bij bedrijven overal in het land horen we hetzelfde, namelijk dat het tijd is dat de medewerkers delen in de winsten in de metaal", zegt Petra Bolster van FNV Metaal.

"Ze verdienen een eerlijke cao met maatregelen om fit de finish te halen en waarbij overwerk eerlijk wordt betaald en vaste en flexwerkers gelijk betaald worden."