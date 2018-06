Broederliefde: 'Er waren dingen niet helemaal goed geregeld op financieel gebied'

De problemen rond het afgelaste concert van Broederliefde op Het Kasteel in Rotterdam hadden te maken met financieel wanbeleid van hun producent. Dat zeggen de leden van de populaire rapgroep in een filmpje op YouTube.

Het optreden zou eigenlijk 2 juni plaatsvinden, maar werd enkele maanden geleden plotseling afgelast. Lange tijd was onduidelijk waarom het concert was afgelast, maar nu verbreken de leden het stilzwijgen.

Het ging volgens rapper Emms flink mis bij het eerste concert op Het Kasteel. "Op 29 april was dat concert in 2017. Achteraf bleek dat de productiemaatschappij bepaalde financiële afspraken niet was nagekomen. Er waren dingen niet helemaal goed geregeld op financieel gebied. Dat kregen we in september te horen."

Volgens Emms is nog met de boekhouder geprobeerd om orde op zaken te stellen, maar dat lukte onvoldoende. Er waren toen al duizenden kaartjes verkocht voor het concert van dit jaar.

De rapformatie werkt nu aan een nieuw concert op 22 september in Ahoy. Wie een kaartje had voor het geannuleerde concert, mag gratis naar het nieuwe optreden.