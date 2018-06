Excelsior-aanwinst Sonny Stevens: 'Verwacht hier eerste keeper te worden'

Excelsior heeft zich versterkt met keeper Sonny Stevens. Hij is na de recent aangetrokken Maarten de Fockert en de door blessures geplaagde Alessandro Damen, de derde doelman die onder contract staat bij Excelsior. "Ik ben super blij, dit was het doel van het afgelopen jaar."

De doelman komt over van Go Ahead Eagles waar hij met zijn team een teleurstellend seizoen beleefde. Go Ahead eindigde in de onderste regionen van de Jupiler League, maar Stevens blonk zelf wél uit. "Je begint het jaar vol verwachtingen en Go Ahead is natuurlijk een grote ploeg, zeker in de Jupiler League. We hadden gehoopt op een heel mooi jaar, maar dat mocht niet zo zijn. Misschien ook wel daarom kon ik in verschillende wedstrijden uitblinken."

Op de vraag of hij zichzelf eerste keeper ziet worden bij Excelsior, is Stevens duidelijk. "Zeker, anders had ik de stap niet gemaakt. Dat verwacht ik zeer zeker."

Na Excelsior wil Stevens vervolgens een stap zetten. "Ik ben 25 en dat is voor een keeper nog jong. Ik denk dat iedere speler ambities heeft om hogerop te gaan. Dat is hetzelfde wat ik bij Go Ahead Eagles had, dat ik naar de eredivisie wilde. Dat is nu gelukt en nu hoop ik eerste keeper te worden en het zo goed mogelijk te doen. Vanaf daar ga ik verder kijken of er wat mogelijk is."

Stevens tipt De Haan

Stevens heeft voor Ferry de Haan nog wat tips voor spelers die hij kan oppikken bij zijn oude werkgever Go Ahead Eagles. "Ik heb tijdens de gesprekken het alleen over mezelf gehad. Ik heb niks voorgesteld. Maar Sam Hendriks is een goede spits en Xandro Schenk is een goede verdediger en is transfervrij. Ik noem zomaar wat op, maar dat zijn wel spelers die het niveau aankunnen."

Luister hierboven heel het interview met Sonny Stevens terug.