Burgemeester Aboutaleb naar Noordrijn-Westfalen burgemeester Ahmed Aboutaleb Foto: Bart Maat ANP

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb is deze week in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Voor de Rotterdamse haven en de stedelijke economie is met name het Ruhrgebied de belangrijkste regio.

Ook topman Allard Castelein is bij het werkbezoek aanwezig. Ze praten onder meer met minister-president Armin Laschet. Die kwam vorig jaar naar Nederland voor een gesprek met premier Rutte en Koning Willem-Alexander over de binnenvaart en het spoor. Voor dit jaar was het tegenbezoek gepland. Verder staan er diverse werkbezoeken gepland aan de haven van Duisburg, bedrijven in het Ruhrgebied en woningbouwprojecten in Düsseldorf en Duisburg.



In 2017 voerde Noordrijn-Westfalen voor 38 miljard euro uit Nederland in, de uitvoer naar Nederland bedroeg 20 miljard euro. Daarin speelt Rotterdam een belangrijke rol.