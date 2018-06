"Doordat mijn been brak kon ik ontsnappen aan de dood"

De Rotterdammer Seyfullah Inal is dit weekend aan de dood ontsnapt. Hij werkt als beveiliger bij een nachtclub aan de Mathenesserweg in Rotterdam. Door een woordenwisseling met een klant kwam de Inal op de weg terecht, waarna een RET-bus over hem heen reed, die zonder te stoppen door reed.

"De bus reed gelukkig langzaam waardoor mijn knieschijf en been brak. Ik kon daardoor mijn lichaam nog snel draaien, anders reed dat wiel over heel mijn lichaam heen", zegt Seyfullah Inal. Hij is inmiddels thuis en wordt vrijdag geopereerd.

Zondagnacht

De klant was gebracht met een taxi en wilde de zaak bezoeken, maar werd geweigerd. De discussie eindigt met duw- en trekwerk, waarbij de beveiliger op straat werd geduwd.

Op dat moment haalde de RET-bus net de geparkeerde taxi in. De beveiliger knalde tegen de zijkant van de bus, viel en kwam met het onderbeen onder het voertuig terecht.

De man dacht de bus wel zou stoppen. Hij was te laat om zijn rechterbeen terug te trekken toen het voertuig alsnog doorreed. De bus stopte ook nadien niet. "Ik werd wakker met ineens iets heel zwaars op mijn been, ik heb echt veel geluk gehad", zegt Inal.

Aangifte

De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Door de zwellingen was nog niet te zien wat er was gebroken. Hij doet aangifte tegen de chauffeur.

De RET kent het voorval: "We vinden het heel vervelend wat deze meneer is overkomen. We hebben geprobeerd om persoonlijk in contact te komen met hem en zijn familie, zodat we uit eerste hand kunnen vernemen wat er precies gebeurd is. Maar dat is helaas nog niet gelukt"

De politie doet onderzoek naar de aanrijding en gaat met beide partijen in gesprek de komende dagen.