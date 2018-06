Deel dit artikel:











Tientallen Vlaardingers boos om komst flat met Oost-Europeanen Bewoners in gesprek met wooncorporatie Waterweg Wonen

Pal tegen een woonwijk in Vlaardingen moeten in een oude kantoorflat tientallen Oost-Europeanen worden gevestigd. Het is een plan van de gemeente, de woningcorporatie Waterweg Wonen en het bedrijf Homeflex. Het gaat vooral om arbeiders in het Westland.

Tientallen bewoners en twee politieke partijen waren maandagavond op een informatiebijeenkomst afgekomen om hun zorgen te uitten. "Er wonen al super veel Polen bij ons in de wijk, waar we regelmatig last hebben. Een flat met honderden Polen erbij kan echt niet", zegt een bewoonster tegen RTV Rijnmond. Goed gevoel

De gemeente Vlaardingen heeft er wel een goed gevoel bij: "Je kan beter op één plek deze mensen hebben, zodat je ze makkelijker in de gaten kan houden, dan allemaal huisjesmelkers door de gehele wijk", aldus wethouder Arnout Hoekstra. Veel ervaring

Het bedrijf Houseflex wil de huisvesting voor de Oost-Europeanen in de flat gaan regelen. "Er is veel vraag naar goedkope woonruimte voor deze arbeiders. Daar helpen wij ze graag mee", aldus een woordvoerder van Homeflex. In de kritiek van de bewoners herkent Homeflex zich niet: "We hebben al ervaring met het huisvesten van 2500 Oost-Europeanen en er zijn voldoende wethouders die u kunnen vertellen dat wij dat heel zorgvuldig doen", aldus een woordvoerder van Homeflex.