Jack Bean lanceert fast food vegahap "Je eten moet binnen een paar minuten klaar zijn"

Falafel in een wrap, een bowl met curry of een hamburger waarvoor geen druppel bloed gevloeid is. Wie uit is op een snelle vegetarische hap kan sinds kort terecht bij Jack Bean in Rotterdam. Oprichter Mathijs Huis in 't Veld: "We moeten af van onze vleesverslaving."

Het is zeker niet de bedoeling iedereen om te turnen tot vegetariër, zegt de ondernemer. Maar een missie heeft hij wel. "Miinder vlees eten is uiteindelijk veel beter voor het milieu." Jack Bean, vlakbij Rotterdam Centraal, is zeker geen geiten-wollen-sokkennering met een walm van wierook. Het interieur is strak. Bestellen doe je er op een iPad. "En dan moet je eten binnen een paar minuten klaar zijn." Huis in 't Veld heeft voor de fast food-zaak de handen ineen geslagen met chef kok Pepijn Schmeink van bar-restaurant Dertien. Samen willen ze het publiek verleiden met gezond en betaalbaar voedsel. "Wat Starbucks heeft gedaan voor de koffie, doen wij voor plantaardig eten." Jack Bean slaat de vleugels uit in Rotterdam. Later moeten er ook vestigingen komen in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven.