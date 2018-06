LIVEBLOG: proces tegen vader, verdacht van doden zoontje Diego (10)

Marcel S., de vader van de 10-jarige Diego, moet zich dinsdag verantwoorden voor de rechtbank in Rotterdam. Hij wordt verdacht van het wurgen van zijn zoontje.

De vader ontkent dat hij Diego heeft gedood. Op de hals van het kind is echter dna van vader Marcel S. aangetroffen. Ook is er een afscheidsbrief van S. gevonden, waarin hij meldt dat het zo allemaal beter was en "dat Diego ook mee wilde."

Paul Verspeek volgt het proces en twittert vanuit de rechtbank.